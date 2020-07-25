25 Temmuz 2020, Cumartesi
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Hacı adayları kutsal topraklara ulaştı

görevini yerine getirmek için yola çıkan Suudi hacı adayları Cidde Uluslararası havalimanına ulaştı. Kutsal topraklara ulaşmak isteyen adaylar havalimanında bir dizi koronavirüs önleminden geçirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.07.2020
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Hacı adayları kutsal topraklara ulaştı

Bu yıl sadece ülke içindeki vatandaşlara hac iznini verildiği Suudi Arabistan'da farklı şehirlerden gelen hacı adayları Cidde'ye ulaştı.

Havalimanında adayların koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında ateşleri ölçüldü; sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaları sağlandı.

Önlemlerin ardından hacı adayları, havaalanında yetkililerin yönlendirmesiyle kutsal topraklara ayak bastı.

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