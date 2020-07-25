Eşini sokak ortasında darp etti
Tekirdağ’da Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Karagöz Sokak'ta eşini darp eden bir ��ahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlı hakkında uzaklaştırma verildiği öğrenildi.
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Edinilen bilgiye göre, F.K. isimli bir şahıs, bir süredir eşi K.Ş.'ye şiddet uyguluyordu. Son olarak 24 Temmuz gece saatlerinde eşiyle sokakta tartışan F.K., karısı K.Ş.'yi darp etti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, F.K.'yı gözaltına aldı.
UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ
Kocasının şiddetine uğrayan K.Ş. ise baygınlık gerçi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının ve görgü tanıklarının şikayetleri üzerine dayakçı kocaya evden 6 ay uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.