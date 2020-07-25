100 yıllık 'Garip Dede' türbesi kaldırıldı! Mezarın boş olduğu ortaya çıktı

Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar, "Gazi Caddesi'ni Kıbrıs Caddesi'ne bağlamak için yapılması planlanan yolda kalan türbe, engel teşkil etti. Bunun araştırması yapıldı. Müftülük kaldırılmasında engel olmadığını söyledi. İtinalı bir şekilde kazı yapıldı. Belli bir seviyeden sonra küreklerle kazı yapıldı, içinden herhangi bir kemik çıkar diye. Ancak hiçbir şey çıkmadı" dedi.