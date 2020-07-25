Amasya çevre yoluna kavuşuyor! Bakan Karaismailoğlu’ndan A Haber’e özel açıklamalar

Son dakika haberine göre... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara Karaismailoğlu, "Amasya Çevre Yolu"nun açılması ve gündeme dair A Haber özel açıklamalarda bulundu.

Bakanı Adil Karaismailoğlu, "86 yıl sonra Ayasofya'da Cuma namazı kılmak bizlere nasip oldu onun üzerine bugün şehzadeler şehri Amasya'dayız. Bugünde Amasyalıları ve Türkiye'yi ilgilendiren çok önemli bir projenin açılışını yapacağız." dedi.

PROJELERİN HAYATA OLAN KATKISI

Karaismailoğlu, "Şehir içinden geçen trafik tamamen şehir dışına alınacak. Bizim bakanlığımızın yaptığı yatırımlar çok önemli bunlar hem şehirlerimize yakıt ve zaman tasarrufu konusunda müthiş bir katkı sağlıyor hem de karbon emisyonun düşürerek yaşam kalitesini yükseltiyor." ifadelerini kullandı.

"EKOLOJİ HAYATI KORUYORUZ"

Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Çevreye duyarlı projeler yapıyoruz. Ekolojik hayatı korumak istiyoruz. Ülkemizin her bir yerine yaptığımız projelerde bu dengeyi koruyoruz. Halkımızın yaşam kalitesini yükseltirken ekolojik hayatı koruyoruz." diye konuştu.

TREN HATLARI KONUSU

Adil Karaismailoğlu, "Tren yolları hem ulaşım açısından hem de lojistik açısından çok önemli. Hızlı tren ile milletimiz tanıştı. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde hızlı tren ağımızı 3 bin 500 kilometreye çıkaracağız sonrasında 5 bin 500 kilometreye ulaşacağız. Eski hatları yeniliyoruz hem de yeni lojistik hatlar oluşturuyoruz." şeklinde konuştu.