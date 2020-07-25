Hatay'da şehit düşen Uzman Çavuş Ali Konukçu Konya'da son yolculuğuna uğurlandı

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde tedaviye alınan Konukcu, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün şehit oldu.

Şehit Konukcu'nun cenazesi bugün Arapözü Mahallesi'ndeki baba evine getirilip, helallik alındı. Babası Hasan Konukçu ve annesi Gülbeyaz Konukçu'ya taziyeye gelenler, başsağlığı diledi.