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Hatay'da şehit düşen Uzman Çavuş Ali Konukçu Konya'da son yolculuğuna uğurlandı

'ın Dörtyol ilçesinde, terör operasyonunda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Ali Konukçu (30), memleketi 'nın Derbent ilçesi Arapözü Mahallesinde son yolculuğuna uğurlandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.07.2020 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020
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Hatay'da şehit düşen Uzman Çavuş Ali Konukçu Konya'da son yolculuğuna uğurlandı

Dörtyol Komando Tabur Komutanlığı emrinde görev yapan evli 1 çocuk babası 8 yıllık uzman çavuş Ali Konukçu, 18 Temmuz'da terör operasyonunda çıkan çatışmada yaralandı.

Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde tedaviye alınan Konukcu, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün şehit oldu.

Şehit Konukcu'nun cenazesi bugün Arapözü Mahallesi'ndeki baba evine getirilip, helallik alındı. Babası Hasan Konukçu ve annesi Gülbeyaz Konukçu'ya taziyeye gelenler, başsağlığı diledi.

Köy meydanında yapılan dini ve askeri törene Valisi Vahdettin Özkan, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, protokol üyeleri,askeri erkan, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehit Konukçu'nun cenazesi kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

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