Son dakika: Çanakkale'de deprem meydana geldi! Çanakkale'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberleri... Çanakkale'de deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, Çanakkale'nin Gökçeada açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 4,2 olarak açıklandı.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.41'de Ege Denizi'nin Gökçeada açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 43,58 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
SON DEPREMLER LİSTESİ
2020.07.24 23:41:26 40.2263 24.9500 30.2 -.- 4.3 4.3 EGE DENIZI İlksel
2020.07.24 23:16:36 38.2660 38.7187 5.0 -.- 1.9 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.07.24 22:39:04 38.3953 26.6870 13.1 -.- 2.2 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.07.24 21:32:55 35.7098 26.9377 24.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2020.07.24 20:24:01 38.2435 38.8232 8.2 -.- 2.8 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.07.24 20:16:14 36.1393 29.0360 16.1 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2020.07.24 19:28:28 38.7878 27.8078 10.3 -.- 2.3 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.07.24 19:12:22 37.5783 43.0238 29.0 -.- 2.1 -.- KOYUNOBA-BEYTUSSEBAP (SIRNAK) İlksel
2020.07.24 17:44:45 38.4478 39.3128 10.3 -.- 1.9 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.07.24 17:14:41 39.5152 38.5923 5.2 -.- 2.7 -.- ATMA-ILIC (ERZINCAN) İlksel
2020.07.24 15:12:21 40.4913 31.6490 2.3 -.- 1.6 -.- KORUCUK-SEBEN (BOLU) İlksel
2020.07.24 13:18:15 37.4190 35.9785 10.5 -.- 3.2 3.1 KUCUKCINAR-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2020.07.24 12:59:09 37.4467 29.0547 13.8 -.- 2.1 -.- HORASANLI-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2020.07.24 12:57:09 38.3982 39.3050 15.1 -.- 1.1 -.- ALAATTINKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.07.24 12:29:07 35.2093 33.6292 6.3 -.- 2.0 -.- KIBRIS-DEGIRMENLIK İlksel
2020.07.24 12:25:41 39.9037 28.8525 0.0 -.- 1.7 -.- DUNDAR-ORHANELI (BURSA) İlksel
2020.07.24 12:07:46 39.9047 30.4667 8.3 -.- 1.9 -.- SULUKARAAGAC-TEPEBASI (ESKISEHIR) İlksel
2020.07.24 11:59:12 37.1832 27.8637 0.0 -.- 1.1 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2020.07.24 11:13:48 37.3262 30.3753 94.0 -.- 2.4 -.- YUVA-BUCAK (BURDUR) İlksel
2020.07.24 10:57:02 38.1985 28.0673 20.5 -.- 1.7 -.- KISLAKOY-ODEMIS (IZMIR) İlksel