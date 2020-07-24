24 Temmuz 2020, Cuma
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Ayasofya Camii cuma namazı sonrası dezenfekte edildi

İstanbul Valisi , 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan 'nde dezenfekte işlemlerinin tamamlandığını belirtti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.07.2020
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Ayasofya Camii cuma namazı sonrası dezenfekte edildi

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili misafirlerimiz, Ayasofya Camii içerisinde cuma namazı sonrası dezenfekte işlemleri tamamlandı. Sağlık tedbirlerine uyarak ziyaretçileri cami içerisine kontrollü bir şekilde ve gruplar halinde almaya başladık. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

A Haber Ayasofya Camii’nin içini görüntüledi A HABER AYASOFYA CAMİİ'NİN İÇİNİ GÖRÜNTÜLEDİ

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