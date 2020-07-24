İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Ayasofya Camii cuma namazı sonrası dezenfekte edildi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde dezenfekte işlemlerinin tamamlandığını belirtti.
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Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili misafirlerimiz, Ayasofya Camii içerisinde cuma namazı sonrası dezenfekte işlemleri tamamlandı. Sağlık tedbirlerine uyarak ziyaretçileri cami içerisine kontrollü bir şekilde ve gruplar halinde almaya başladık. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.