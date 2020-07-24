Aksaray'da kadının burnuna şiş saplandı
Aksaray'da dün saat 21.00 sıralarında Gülağaç ilçesi Akmezar köyünde hayvanlarını kontrol etmek için ahıra Filiz Akyüz’ün burnuna tavanda asılı olan şiş saplandı. Kadın kanlar içinde hastaneye kaldırıldı.
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Aksaray'da hayvanlarını kontrol etmek için ahıra giren Filiz Akyüz'ün burnuna tavana asılı şiş saplandı. Kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan Akyüz'ün burnunun sağ bölümüne saplanan şiş çıkartıldı.
Filiz Akyüz, büyükbaş hayvanlarını kontrol etmek için ahıra girdi. Işığı yakmak isterken yanlışlıkla elinin dokunduğu daha önceden tavana asılı şiş, düşüp burnuna saplandı.
Kanlar içinde kalan Akyüz, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Akyüz'ün burnunun sağ bölümüne saplanan şiş çıkartıldı.