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Aksaray'da kadının burnuna şiş saplandı

'da dün saat 21.00 sıralarında Gülağaç ilçesi Akmezar köyünde hayvanlarını kontrol etmek için ahıra ’ün burnuna tavanda asılı olan şiş saplandı. Kadın kanlar içinde hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.07.2020 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020
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Aksaray'da kadının burnuna şiş saplandı

'da hayvanlarını kontrol etmek için ahıra giren 'ün burnuna tavana asılı şiş saplandı. Kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan Akyüz'ün burnunun sağ bölümüne saplanan şiş çıkartıldı.

Filiz Akyüz, büyükbaş hayvanlarını kontrol etmek için ahıra girdi. Işığı yakmak isterken yanlışlıkla elinin dokunduğu daha önceden tavana asılı şiş, düşüp burnuna saplandı.

Kanlar içinde kalan Akyüz, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Akyüz'ün burnunun sağ bölümüne saplanan şiş çıkartıldı.

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