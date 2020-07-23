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Vinç kiraladı ellerinde çiçeklerle 6. kata çıktı! Etiler'de eski eş krizi

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, boşandığı eşine 'nde serenat yapmak isteyen genç adam, kiraladığı bir vinçle eski karısının ikamet ettiği binanın altıncı katına çıktı. Genç adam, camı tıklayarak elindeki çiçekleri eski eşine vermek isteyince genç kadının ablası polisi arayarak durumu ihbar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.07.2020 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020
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Vinç kiraladı ellerinde çiçeklerle 6. kata çıktı! Etiler'de eski eş krizi

Eski eşinin sevgililer gününü kutlamak isteyen koca adliyelik oldu. Olay, İstanbul Etiler'de meydana geldi. 43 yaşındaki Adem Y. altı yıl önce Özlem Y.' den boşandı. 14 Şubat sevgililer gününde eski eşine sürpriz yapmak isteyen Adem Y., Eminönü'ne giderek yüzlerce çiçek aldı.

Vinç kiraladı ellerinde çiçeklerle 6. kata çıktı! Etilerde eski eş krizi VİNÇ KİRALADI ELLERİNDE ÇİÇEKLERLE 6. KATA ÇIKTI! ETİLER'DE ESKİ EŞ KRİZİ

Ardından kiraladığı bir vinçle eski eşinin evine giden genç adam, vincin tepesinde altıncı kata yükseldi. Camı tıklayarak eski eşine çiçekleri vermek isteyen Adem Y.'nin çiçeklerini ise eski eşi reddetti. İkametgah sahibi Güler K. ise polise haber verdi.

Adem'i ise bu sırada 'Sevgililer günün kutlu olsun Özlem ara beni' diyerek genç kadına seslendi. Olay yerine gelen polis ekipleri Adem Y.'yi emniyete götürdü. İfadesine başvurulan genç adam eski eşinin trafik kazası geçirdiğini 14 Şubat gününde kendisine moral vermek için böyle bir plan hazırladığını anlattı.

VİNÇ OPERATÖRÜ ANLATTI

Olayla ilgili tanık sıfatıyla ifadesine başvurulan vinç operatörü Adem Y.'nin 14 Şubat sevgililer günü için sürpriz yapmak istediğini, bu nedenle vinci kiraladığını anlattı.

Vinç operatörü, 'Şirket tarafından bana atılan konuma gittim. Burada Adem beni karşıladı, altıncı kata çıkıp eski eşine çiçekleri vermek istediğini beyan etti. Ben de vincin sepetine bindirerek Ademi yukarı çıkarttım. Camı açan eski eşi çiçeklere kabul etmek istemeyince ben bir terslik olduğunu anlayıp Adem'i aşağıya indirdim, vinç ücretini alıp olay yerinden ayrıldım' dedi. Eski eş Özlem Y.'nin ablası Güler K., Adem Y.'den şikayetçi olunca genç adam hakkında soruşturma başlatıldı.

Dilek Yaman/SABAH

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