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Nevşehir’de kuaförlerde jiletle sakal tıraşı ve makyaj yasağı kaldırıldı

'de koronavirüs tedbirleri kapsamında kuaförlerde uygulanan jiletle sakal tıraşı ve makyaj yasağı kaldırıldı. Tıraş yapılırken maskeye ek olarak yüz ve göz koruyucu kullanma zorunluluğu getirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.07.2020 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020
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Nevşehir’de kuaförlerde jiletle sakal tıraşı ve makyaj yasağı kaldırıldı

Nevşehir de İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali İnci Sezer Becel başkanlığında toplandı. Toplantıda berber, kuaför, güzellik salonu ve marketlere yönelik önceden belirlenmiş önlemlerde değişiklikler yapıldı.

YASAKLAR KALKTI

Değişiklikle berberlere jilet ve tıraş makinesi kullanarak sakal tıraşına izin verildi; ancak tıraş yapılırken, maskeye ek olarak yüz ve göz koruyucu kullanma zorunluluğu getirildi. Kurul ayrıca, kadın kuaförleri ve güzellik merkezlerine yönelik, uygulanan makyaj yasağını kaldırdı.

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