Koronavirüs aşısı ne zaman çıkacak? Dünya Sağlık Örgütü'nden önemli açıklama

DSÖ, koronavirüs salgınında herkesin merakla takip ettiği aşı çalışmalarıyla ilgili olarak yeni bir açıklama daha yaptı. Açıklama bu kez DSÖ'nün Acil Durumlar Programı Başkanı Mike Ryan'dan geldi.

Mike Ryan açıklamasında "Koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarında "iyi ilerlemeler" sağlandığını, ancak 2021 yılı başlarına kadar aşının kullanılmaya başlamasının beklenmemesi gerekiyor" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün geliştirilecek aşının adil şekilde dağıtılmasını garantiye almak için çalıştığını belirten Ryan, "Bu salgın için aşılar zenginler ya da yoksullar için değil, herkes için" ifadesini kullandı.