23 Temmuz 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Köpek tarafından kafatası bulunmuştu! Bölgede bir de kemik parçasına rastlandı

Köpek tarafından kafatası bulunmuştu! Bölgede bir de kemik parçasına rastlandı

'nın ilçesinde bir tersanede işçilerin beslediği 'Betty' isimli köpeğin insan kafatası bulmasının ardından bölgede bir kemik parçası daha tespit edildi. Kafatası ve kemiğin kime ait olduğunun belirlenmesi için incelemeler sürüyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.07.2020 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020
ABONE OL
Köpek tarafından kafatası bulunmuştu! Bölgede bir de kemik parçasına rastlandı

Bodrum'un İçmeler mevkisindeki bir tersanede çalışanlar, 'Betty' isimli köpeğin insana ait kafatasını iş yerinin ön tarafına getirip bırakmasının ardından polis ekiplerine haber verdi.

Köpek tarafından kafatası bulunmuştu! Bölgede bir de kemik parçasına rastlandı

Gelen ekipler, incelemenin ardından kafatasını DNA testi için götürdü. Emniyet güçleri ve arama kurtarma ekipleri, cesedin diğer parçalarının da bulunması için çalışma başlattı. Pazartesi günü ise bölgede bir kemik daha bulundu.

Köpek tarafından kafatası bulunmuştu! Bölgede bir de kemik parçasına rastlandı

Ekipler, bu kemiğin, kafatası bulunan kişiye ait olma ihtimaline karşılık incelemeye aldı. Kafatasının kime ait olduğunu belirlemek için DNA testinin sonuçları beklenirken, bölgede yapılan incelemeler devam ediyor.

Köpek tarafından kafatası bulunmuştu! Bölgede bir de kemik parçasına rastlandı

'KAVAL KEMİĞİNE BENZEYEN BİR KEMİK DAHA BULUNDU'

Kafatasını gece yarısından sonra köpeğin getirdiğini tespit ettiklerini söyleyen iş yeri sahibi Ali Efe, şöyle konuştu:

Köpek tarafından kafatası bulunmuştu! Bölgede bir de kemik parçasına rastlandı

"Ayın 16'sında saat 08.30 sıralarında geldiğimizde köpeklerimizden biri olan Betty kafatasını getirip bu noktaya bırakmış. Biz de hemen üzerine sandalye kapatarak emniyet birimlerine haber verdik.

Köpek tarafından kafatası bulunmuştu! Bölgede bir de kemik parçasına rastlandı

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. Pazartesi günü de bu bölgeye yakın bir yerde kaval kemiğine benzer bir kemik daha bulundu. O da incelemeye alındı şu anda sonucu bekliyoruz."

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA