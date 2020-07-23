Köpeği bıçak darbeleriyle öldürmüştü! O caniden skandal sözler

SOSYAL MEDYADA YOĞUN TEPKİ

Goldi'nin bıçaklanarak öldürülmesi sosyal medyada tepkiye neden oldu. Kullanıcılar iki kez serbest kalan Aydoğan'ın tutuklanması için çağrıda bulunurken, bir kullanıcı ise Aydoğan ile yaptığı konuşmayı paylaştı.