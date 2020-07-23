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Köpeği bıçak darbeleriyle öldürmüştü! O caniden skandal sözler

Tüyler ürperten olay 'ın Samandağ ilçesinde yaşanmıştı. isimli şahıs, komşusunun bahçesindeki golden cinsi köpeği bıçakladıktan sonra şikayet üzerine gözaltına alınmış, karakolda ifadesinin alınmasının ardından serbest kalmış ve bu sefer köpeği öldürmüştü. Cani adam, sosyal medyada kendisine "köpeği neden öldürdüğünü" soran bir kişiye skandal sözler kullandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.07.2020 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020
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Köpeği bıçak darbeleriyle öldürmüştü! O caniden skandal sözler

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, bir evin bahçesindeki 'Goldi' isimli köpeği bıçakla yaraladıktan sonra gözaltına alınıp serbest bırakılmasının ardından geri dönüp yeniden bıçaklayarak köpeğin ölümüne neden olan Sinan Aydoğan'ın bir sosyal medya kullanıcısının 'neden yaptığını sorduğu' mesaja ''Fazla merak başa bela getirir' cevabı tepkiye neden oldu.

Köpeği bıçak darbeleriyle öldürmüştü! O caniden skandal sözler

Olay, ilçeye bağlı Karaçay Mahallesi'nde meydana geldi. Randa ailesinin evlerinin bahçesinde beslediği Golden Retriever cinsi köpekleri Goldi, 19 Temmuz'da saat 01.30 sıralarında alkollü olduğu iddia edilen Sinan Aydoğan tarafından bıçaklandı.

Köpeği bıçak darbeleriyle öldürmüştü! O caniden skandal sözler

Köpeğin inlemeleri üzerine dışarı çıkan Nejdet Randa, Goldi'yi yaralı halde bulurken saldırgan Sinan Aydoğan'ı yakaladı. İkili arasında arbede çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen jandarma ekipleri Aydoğan'ı gözaltına aldı.

Köpeği bıçak darbeleriyle öldürmüştü! O caniden skandal sözler

Yoldan geçerken tesadüfen gördüğü Goldi'yi bıçakladığı belirlenen Aydoğan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Köpeği bıçak darbeleriyle öldürmüştü! O caniden skandal sözler

Aydoğan, serbest kalır kalmaz geri gelip Goldi'yi ikinci kez bıçakladı. Saldırgan bu kez kaçarken aile sabah uyandıklarında köpeklerini kanlar içerisinde buldu.

Köpeği bıçak darbeleriyle öldürmüştü! O caniden skandal sözler

Hatay Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürülen Goldi, veteriner hekim tarafından alındığı ameliyatta bıçak darbelerinin akciğere verdiği hasar nedeniyle hayatını kaybetti.

Köpeği bıçak darbeleriyle öldürmüştü! O caniden skandal sözler

SOSYAL MEDYADA YOĞUN TEPKİ

Goldi'nin bıçaklanarak öldürülmesi sosyal medyada tepkiye neden oldu. Kullanıcılar iki kez serbest kalan Aydoğan'ın tutuklanması için çağrıda bulunurken, bir kullanıcı ise Aydoğan ile yaptığı konuşmayı paylaştı.

Köpeği bıçak darbeleriyle öldürmüştü! O caniden skandal sözler

Sosyal medya kullanıcısının verdiği tepkiye 'Ben bıçakladım, hayırdır?' cevabı veren Aydoğan'ın, 'neden yaptığı' sorulunca da 'Fazla merak başa bela getirir, sana anlatana sor bence' cevabı tepkileri arttırdı.

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