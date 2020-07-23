İstanbul'da eşini boğarak öldüren kocadan şok ifade: Bu sefer şansın yok

4 GÜN ÖNCE DE BOĞAZINI SIKMIŞ

Olay geçen pazar sabaha karşı Muratçeşme Mahallesi Piroğlu Sokak'ta meydana geldi. Cinayetin ardından gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ünal Özcan'ın, "Her şey geçtiğimiz Babalar Günü'nde başladı. Babamı aramak için eşimin telefonunu aldığımda bazı programlar üzerinden eşimin yazışmalarını gördüm. Kendisini uyardım. Uygulamaları kaldıracağını söyledi. Bu daha sonra da devam etti. Her defasında da kendisini uyarmaya devam ettim. Son olarak da 15 Temmuz akşamı aynı şekilde yazışmaları görünce çıldırdım. Kavga ettik. Boğazını sıktım. Karşılık vermedi. Titremeye başladı. Bunun üzerine bıraktım. Sabah olunca da ailesinin evine gönderdim. Daha sonra aile büyükleri araya girdi. Eşim Sonbahar'ın çok pişman olduğunu bir daha yapmayacağını söylediler. 2 çocuğumuzun olduğunu söylediler. Bende 'tamam' dedim. Eşimle bir araya geldik. Özür diledi. Bana sarıldı. Sonra da 2 gün önce kendisini alarak evimize döndük" dediği öğrenildi.