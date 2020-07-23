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Köpekler korona hastalarının kokularını alabiliyor! Şili'de ilginç yöntem

Koronavirüsün yeni merkez üssü olması beklenen ülkeleri, tedbirler kapsamında önemli adımlar attı. Şili'de spor merkezleri, havalimanları ve AVM'ler gibi toplu alanların açılması için polis köpekleri eğitiliyor. Köpeklerin Covid-19 hastalarının kokularını aldığı düşünülüyor. Ülkede eylül ayında kamusal alanların açılması hedefleniyor.

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Giriş Tarihi: 23.07.2020 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020
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Köpekler korona hastalarının kokularını alabiliyor! Şili'de ilginç yöntem

Corona virüsün yeni merkezi Güney Amerika kıtasında bulunan Şili'de kamuya açık bölgeler bir süredir kapalı.

Köpekler korona hastalarının kokularını alabiliyor! Şili'de ilginç yöntem

Ülkedeki yetkililer normalleşme adımları kapsamında ilginç bir yönteme başvuruyor.

Köpekler korona hastalarının kokularını alabiliyor! Şili'de ilginç yöntem

Şili'deki epizotiyoloji uzmanlarından Fernando Mardones'e göre köpekler corona virüs hastalarının kokusunu ayırtedebiliyor.

Köpekler korona hastalarının kokularını alabiliyor! Şili'de ilginç yöntem

Ülkede köpekler corona virüs hastalarını tespit etmesi için eğitiliyor. Bu köpeklerin alışveriş merkezi, spor salonu ve havalimanları gibi kalabalık alanlarda görev yapması amaçlanıyor.

Köpekler korona hastalarının kokularını alabiliyor! Şili'de ilginç yöntem

Başlangıç aşamasındaki projede dört yavru köpek eğitiliyor. Corona virüs hastalarının yaşadıkları semptomlar nedeniyle terledikleri ve özel bir koku bıraktıkları düşünülüyor.

Köpekler korona hastalarının kokularını alabiliyor! Şili'de ilginç yöntem

Eğitilen köpeklerin bu kokuyu alıp polisleri uyarması hedefleniyor.

Köpekler korona hastalarının kokularını alabiliyor! Şili'de ilginç yöntem

Şili polisinde görev yapan Julio Santelices bir köpeğin saatte 250 insanı koklayabildiğini söylerken ilk olarak stadyumlar, okullar, restoranlar gibi yerlerin açılacağını söyledi.

Köpekler korona hastalarının kokularını alabiliyor! Şili'de ilginç yöntem

Güney Amerika ülkesi Şili'de 19 milyondan fazla insan yaşıyor. Ülkede şimdiye kadar 336 binden fazla Covid-19 vakası tesoşt edilirken 8 bin 700'ü aşkın insan öldü.

Köpekler korona hastalarının kokularını alabiliyor! Şili'de ilginç yöntem

Şili nüfusa oranla en fazla Covid-19 vakasının görüldüğü ülkerden biri.

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