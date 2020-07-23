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İstanbul Boğazı'nda şoke eden görüntü! Koronavirüsü yok saydılar

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsten binlerce kişi ölürken 'dan gelen görüntü şoke etti. 'nda salgına rağmen parti düzenlenen bir yatta eğlenceye katılanlar ne maske taktı ne de sosyal mesafeyi umursamadı. Sosyal medyadan canlı yayınlanan görüntülere kameralara yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.07.2020 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020
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İstanbul Boğazı'nda şoke eden görüntü! Koronavirüsü yok saydılar

Korona virüs salgını sonrası eğlence mekanlarının geçici olarak kapatılması nedeniyle bazı organizatörlerin yasakları delerek gece kulübüne dönüştürdükleri tekne ve yatlarda eğlence tüm hızıyla devam ediyor.

İstanbul Boğazı'nda şoke eden görüntü! Koronavirüsü yok saydılar

Fatih Balat sahilinde dün saat 22.00 sıralarında parti için önceden rezervasyon yaptıran onlarca kişinin binmesinin ardından yat kalkış yaptı. Müzik eşliğinde bir süre Balat sahilinde eğlenen grup daha sonra İstanbul Boğazı'na açıldı.

İstanbul Boğazı'nda şoke eden görüntü! Koronavirüsü yok saydılar

TEKNE VE YATLAR GECE KULÜBÜNE DÖNÜŞTÜ
Eğlenceye katılan kişilerin, sosyal mesafe kuralını hiçe saydıkları ve maske takmadıkları görüldü. Organizatörler ile katılımcılar yat ve teknelerdeki düzenledikleri partileri ise sosyal medyadan canlı olarak yayınladı.

İstanbul Boğazı'nda şoke eden görüntü! Koronavirüsü yok saydılar

Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde boğaza açılan tekne ve yatlarda düzenlenen partilere katılan onlarca kişi salgına rağmen doyasıya eğleniyor.

Zorunlu olmasına rağmen maske takmayan ve hiçbir kuralı umursamayan kişiler, sosyal medya sayesinde partilere davet çağrısında bulunuyor.

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