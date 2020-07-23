Yediemin depolarında bulunan binlerce araç çürümeye terk edildi! Değerleri 50 milyon TL...

Devlet tarafından trafik, asayiş olayları ve haciz yoluyla el konulan araçlar, çekiciler tarafından yediemin depolarına getiriliyor.

Depolara çekilen araçlar kanuni işlemleri sonrası sahipleri tarafından teslim alınması gerekirken, birçok araç alınmayarak çürümeye terk ediliyor.

Mersin'deki 6 yediemin deposundan biri olan Ata Otopark ve Yediemin Deposu'nda da bine yakın araç ile 5 binin üzerinde motosiklet sahipleri tarafından alınmayı bekliyor.