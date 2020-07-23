Kovid-19 kurban etinden insana bulaşır mı? İşte yanıtı

Kurban kesiminde alınması gereken tedbirler hakkında bilgi veren Şahin, şunları kaydetti:

"Kovid-19 damlacık ve temas yoluyla hasta insandan duyarlı insanlara bulaşan bir hastalıktır. Kurbanlık hayvanlarda, bugüne kadar Kovid-19'un bulaştığını gösteren bir kanıt yok. Dolayısıyla bu zamana kadar görülmüş veya bildirilmiş herhangi bir vakamız yok. Ancak bu durum tedbiri elden bırakmayı gerektirmiyor. Kurban satış, kesim, parçalama ve dağıtım aşamalarında ve bayramlaşma esnasında yoğun insan hareketliliği olacaktır. Bu bağlamda hayvanlardan ziyade insandan insana bulaşma söz konusu olabileceği için fiziksel mesafenin korunması, maskenin doğru takılması ve temizlik kurallarına uyulması çok önemli."

İnsan kalabalığını önlemek için hayvan satışı yapılan yerlerde giriş-çıkışa uygun kontrollü kapılar oluşturulması gerektiğine dikkati çeken Şahin, bu alanlarda kesinlikle ateş ölçümü yapılmasını da önerdi.