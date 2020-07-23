23 Temmuz 2020, Perşembe
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Tabancayla tartıştığı kardeşini öldürdü

’da cezaevinden 2 ay önce tahliye olan (26), tartıştığı kardeşi ’i (23) tabancayla başından vurarak, öldürdü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.07.2020
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Tabancayla tartıştığı kardeşini öldürdü

Olay, dün öğle saatlerinde İnegöl ilçesi Hilmiye Mahallesi'nde meydana geldi. Adam yaralamak suçundan girdiği cezaevinden 2 ay önce tahliye olan Fatih Narin ile kardeşi Ömer Faruk Narin arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Fatih Narin, belinden çıkardığı ruhsatsız tabancayla Ömer Faruk Narin'e ateş ederek, başından vurup, kaçtı.

Yaralanan Ömer Faruk Narin, ailesi tarafından özel otomobille İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ömer Faruk Narin, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Jandarma, Fatih Narin'i yakalamak için çalışma başlattı.

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