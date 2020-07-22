Bilim Kurulu üyesi Çelik: Kurbanın kendisinden koronavirüs bulaşmaz

"HAYVANDAN BULAŞ SÖZ KONUSU OLMAZ"

Kurbanlık hayvandan virüsün bulaşıp bulaşmayacağına değinen Prof. Dr. Çelik, "Kurbanın kendisinden koronavirüs bulaşmaz. Ancak, acemi kasaplar var; birbirlerine yardım ediyorlar ve topluca kurban kesiyorlar. Dolayısıyla bu ortamda sıkıntı olabilir. Vatandaşlardan birbirine bulaşma söz konusu olabilir; ama, hayvandan bulaş söz konusu değil. Bu tür kesim işlerini profesyonel kişilere bırakmalarını öneriyorum. Kasapların bu işleri yapmaları, veteriner eşliğinde kurban kesilmesi gerekiyor. Kurbanın mümkünse belediye mezbahanelerinde kesilmesi gerekiyor. Çünkü oralarda çok iyi koşullar sağlanıyor. Kurban paylaşımı yaparken de kalabalık oluşturmamaları ve mesafelerini korumaları gerekiyor. Çünkü orası riskli bölgeler. Özellikle açık alanda bu işi yapabiliyorlarsa orada yapmaları lazım. Onun dışında kapalı alanda bu tür işlemeleri vatandaşların yapamamasını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.