22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Yunan askeri Aydın'da denize açılan Türk balıkçıları taciz etti

'nin ilan ettiği Navtex'ten sonra tutuşan Yunanistan Türk balıkçıları hedef aldı. 'da denize açılan balıkçıların, Yunan ekipleri tarafından taciz edildiği anlar kameralara yansıdı.

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Giriş Tarihi: 22.07.2020 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020
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Yunan askeri Aydın'da denize açılan Türk balıkçıları taciz etti

Aydın'ın Didim İlçesi'nde geçtiğimiz pazar ve pazartesi günü denize açılan Türk balıkçıları uluslararası suda balık tutmak için ağ attı. İki gün üst üste Yunan Sahil Güvenli ekipleri hücumbot ve teknelerle gelerek Türk balıkçılarına silah çekip bölgeyi terk etmelerini istedi.

Yunan askeri Aydında denize açılan Türk balıkçıları taciz etti YUNAN ASKERİ AYDIN'DA DENİZE AÇILAN TÜRK BALIKÇILARI TACİZ ETTİ

TACİZ ETTİLER

Türk balıkçıları uluslararası sularda olduklarını anlatmaya çalışsa da Yunan askerleri oralı olmayarak geldikleri gemi ve hücumbotlarla Türk balıkçılarını uluslararası sudan uzaklaştırmak için taciz etmeye başladı. Yaşanan o anları balıkçılar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

SIK SIK BENZER DURUMLAR OLUYOR

Yunan askerlerinin tacizleri üzerine Türk balıkçılar geri dönmek zorunda kaldı. Balıkçılar sık sık benzer durumların yaşandığını ifade ediyor.

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