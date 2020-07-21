NAVTEX ilan etmek ne demek? NAVTEX ilan etmek ne anlama geliyor? Meis adası nerede? Sorularının cevapları araştırılan konuları arasında yer alıyor. Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki sınırlandırılması anlaşması sonrası bölgede NAVTEX ilan etmesi sonrasında, Yunanistan başta olmak üzere karara karşı çıkanlar harekete geçti. NAVTEX kelimesi kısa sürede merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, NAVTEX ilan etmek ne demek? NAVTEX ilan etmek ne anlama geliyor? Meis adası nerede? Merak edilen detaylar haberimizde...

Türkiye, Libya ile imzaladığı deniz yetki sınırlama anlaşmasından doğan hakları çerçevesinde Meis adasının güneyi ve doğusunu kapsayan bölgede NAVTEX ilan etti.