NAVTEX ilan etmek ne demek? NAVTEX ilan etmek ne anlama geliyor? Meis adası nerede?
NAVTEX ilan etmek ne demek? Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki sınırlandırılması anlaşması sonrası bölgede NAVTEX ilan etmesi sonrasında Yunan ordusu harekete geçti. Türkiye'nin ilan ettiği NAVTEX'in ne anlama geldiği merak edilen konular arasına girdi. NAVTEX ilan etmek ne demek sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, NAVTEX ilan etmek ne anlama geliyor? Meis adası nerede? Merak edilen detaylar haberimizde...
NAVTEX ilan etmek ne demek? NAVTEX ilan etmek ne anlama geliyor? Meis adası nerede? Sorularının cevapları araştırılan konuları arasında yer alıyor. Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki sınırlandırılması anlaşması sonrası bölgede NAVTEX ilan etmesi sonrasında, Yunanistan başta olmak üzere karara karşı çıkanlar harekete geçti. NAVTEX kelimesi kısa sürede merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, NAVTEX ilan etmek ne demek? NAVTEX ilan etmek ne anlama geliyor? Meis adası nerede? Merak edilen detaylar haberimizde...
Türkiye, Libya ile imzaladığı deniz yetki sınırlama anlaşmasından doğan hakları çerçevesinde Meis adasının güneyi ve doğusunu kapsayan bölgede NAVTEX ilan etti.
Oruç Reis sismik araştırma gemisinin belirlenen alanlarda araştırma faaliyetleri yürütecek olması Yunan ordusunu alarma geçirdi.
TÜRK SAVAŞ GEMİLERİ BÖLGEYE İNTİKAL ETTİ İDDİASI
Yunan kaynakları, Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı en az 15 savaş gemisinin Aksaz Deniz Üssü'nden ayrılarak bölgeye doğru hareket ettiğini öne sürdü.
NAVTEX NEDİR?
Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.
TÜRKİYE'DE NAVTEX UYGULAMASI?
Türk karasularında Navtex Mesaj ve Seyir duyuruları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşiongrafi Dairesi Başkanlığı tarafından Antalya, Samsun, İstanbul ve İzmir yayın istasyonlarından çıkarılmaktadır. Seyir duyuruları Sivil - Askeri tüm Gemi ve Tekneler için bağlayıcı niteliktedir. bu duyurular aynı zamanda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Web sitesinde de yayınlanarak denizcilerin güvenli seyirleri garanti edilmektedir.