Trabzon'da koronavirüs vaka sayısı 200'ü aşınca denetimler sıklaştı

POLİSLERE MASKESİZ YAKALANDI

Polislerin denetim yaptığı sırada maskesiz yakalanan bir kişiye yanındaki maskelerden birini veren Adnan Genç, "Vatandaşlık görevi olduğunu düşünüyorum. İnsanlar bana bir şey olmaz diye düşünüyor. Devlet insanların sağlığı için çalışıyor. İnsanlar bu kadar vurdumduymaz olmasına hayret ediyorum" dedi.