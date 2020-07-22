Son dakika haberi | Ayasofya Camii’nin açılışı sırasında hangi yollar kapatılacak?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce 24 Temmuz 2020 Cuma günü Cuma Namazıyla birlikte ibadete açılacak olan Ayasofya Camii ile ilgili 23 Temmuz 2020 Perşembe günü saat 20.00'den ve 24 Temmuz 2020 Cuma günü saat 05.00'ten itibaren trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar belli oldu.

İŞTE KAPATILACAK YOLLAR



23.07.2020 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 20.00'DAN İTİBAREN KAPATILACAK YOLLAR



1- Ankara Caddesi

2- Ord.Prof.Dr. Cemil Birsel Caddesi,

3- Sarayburnu Gülhane Caddesi,

4- Ahırkapı Caddesi,

5- Aksakal Sokağı,

6- İshakpaşa Caddesi,

7- Küçükayasofyadan Torun Sokağa Katılım,

8- Nakil Bent Sokak, Tavukhane Sokak,

9- Peyhane Sokak,

10- Klodfarer Caddesi,

11- Babıali Caddesi,

12- Alayköşkü Caddesi,

13- Gülhane İçerisi,

14- Alemdar Caddesi (Taramvay Yolu),

15- Tarihi Yarımadaya Bağlanan Yollar.

Alternatif Yollar

1- Vatan Caddesi,

2- Millet Caddesi,

3- Balat Sahil – Atatürk Bulvarı,

4- D 100 Kuzey Güney,

5- Rauf Orbay Caddesi,

6- Atatürk Köprüsü,

7- Galata Köprüsü güzergâhları kullanılabilecektir.

24.07.2020 CUMA GÜNÜ SAAT 05.00'DAN İTİBAREN KAPATILACAK YOLLAR



1- Ankara Caddesi,

2- Sahil Kenedy Caddesi Taşhanlar Varyant ile Sirkeci Meydan Arası Çıkan Tüm Cadde ve



Sokaklar,

3- Alemdar Caddesi,

4- Galata Köprüsü,

5- Namık Kemal Caddesi,

6- Ordu Caddesi,

7- 10. Yıl Caddesi Topkapı Tünelden Sahil İstikametine,

8- Ragıp Güöüşpala Caddesi Atatürk Köprüsünden Sirkeci İstikametine,

9- Gazi Mustafa Kemal Caddesi,

10- Ekrem Kurt Bulvarı Hipodrom Önünden Sahil İstikametine,

11- Ahırkapı Caddesi Sultanahmet İstikametine,

12- İshakpaşa Caddesi,

13- Aksakal Sokak,

14- Ebusuud Caddesi,

15- Küçükayasofya Caddesi,

16- Torun Sokak,

17- Tavukhane Sokak,

18- Nakilbent Sokak,

19- Klodfarer Caddesi,

20- Peykhane Caddesi,

21- Cemal Yener Tosyalı,

22- Revani Çelebi Sokak,

23- Hacı Kadın Caddesi,

24- Divanyolu Caddesi,

25- Piyeloti Caddesi Kadırga Caddesinden İtibaren,

26- Dostluk Yurdu Sokak,

27- Babıali Caddesi,

28- Alayköşkü Caddesi,

29- Gülhane Parkı Girişleri,

30- Hayriye Tüccarı Caddesi,

31- Şehzadebaşı Caddesi,

32- Hükümet Konağı Caddesi,

33- İmran Öktem Caddesi,

34- Reşadiye Caddesi,



Alternatif Yollar



1- Vatan Caddesi,

2- Millet Caddesi,

3- Balat Sahil,

4- Atatürk Bulvarı,

5- D 100 Kuzey Güney,

6- Rauf Orbay Caddesi,

7- Türkeli Caddesi,

8- Atatürk Köprüsü,

9- Fevzipaşa Caddesi güzergâhları kullanılabilecektir.



(Sema ALİM DALGIÇ/SABAH)