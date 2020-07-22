22 Temmuz 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Mersin’de otomobil, çiçekçi dükkanına girdi: 4 yaralı

Mersin’de otomobil, çiçekçi dükkanına girdi: 4 yaralı

Tarsus ilçesinde Yeni Ömerli Mahallesi Yeşilyol Caddesi ile Hilmi Seçkin Caddesi’nin kesiştiği kavşakta bir otomobil, geçen motosiklete çarpmamak için manevra yapınca çiçekçi dükkanına girdi. Olayda, dükkandaki 4 kişi yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.07.2020
ABONE OL
Mersin’de otomobil, çiçekçi dükkanına girdi: 4 yaralı

İddiaya göre, Mert A. yönetimindeki 33 NF 300 plakalı otomobilin, karşısına kavşakta kırmızı ışıkta geçen motosiklet çıktı. Mert A., motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırınca, otomobil kontrolden çıktı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kaldırıma çıkan otomobil, yol kenarındaki çiçekçiye girdi. Çiçekçide bulunan Şafak T., Aydın T., Mehmet S. ve Halim T. kazada hafif şekilde yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

4 yaralı ayakta tedavi edilirken, çiçekçide maddi hasara yol açan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA