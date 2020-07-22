Mersin’de otomobil, çiçekçi dükkanına girdi: 4 yaralı
Tarsus ilçesinde Yeni Ömerli Mahallesi Yeşilyol Caddesi ile Hilmi Seçkin Caddesi’nin kesiştiği kavşakta bir otomobil, kırmızı ışıkta geçen motosiklete çarpmamak için manevra yapınca çiçekçi dükkanına girdi. Olayda, dükkandaki 4 kişi yaralandı.
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İddiaya göre, Mert A. yönetimindeki 33 NF 300 plakalı otomobilin, karşısına kavşakta kırmızı ışıkta geçen motosiklet çıktı. Mert A., motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırınca, otomobil kontrolden çıktı.
4 KİŞİ YARALANDI
Kaldırıma çıkan otomobil, yol kenarındaki çiçekçiye girdi. Çiçekçide bulunan Şafak T., Aydın T., Mehmet S. ve Halim T. kazada hafif şekilde yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
4 yaralı ayakta tedavi edilirken, çiçekçide maddi hasara yol açan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.