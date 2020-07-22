Manisa’da otomobile silahlı saldırı: 3 yaralı

Hareket halindeki 06 PNV 94 plakalı otomobile, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla ateş edildi. Saldırıda tabancadan çıkan kurşunların isabet etmesi sonucu otomobildeki Okan Coşkun (19), Ahmet Tapan (43) ve Engin Arıtürk (37) yaralandı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

POLİS PEŞLERİNDE

Polis, olayın ardından kaçan saldırganın kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.