Manisa’da otomobile silahlı saldırı: 3 yaralı
Turgutlu ilçesinde dün saat 21.30 sıralarında, Atatürk Mahallesi Baraj Sokak'ta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gerçekleştirilen silahlı saldırıda otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
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Hareket halindeki 06 PNV 94 plakalı otomobile, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla ateş edildi. Saldırıda tabancadan çıkan kurşunların isabet etmesi sonucu otomobildeki Okan Coşkun (19), Ahmet Tapan (43) ve Engin Arıtürk (37) yaralandı.
HAYATİ TEHLİKELERİ YOK
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
POLİS PEŞLERİNDE
Polis, olayın ardından kaçan saldırganın kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.