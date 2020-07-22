22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Son dakika: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Son dakika haberi... 'te düzenlenen operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, 48 gram uyuşturucu, 19 uyuşturucu hap, ruhsatsız 5 tabanca, 2 av tüfeği, 1 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.07.2020
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Son dakika: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 15 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, 48 gram uyuşturucu, 19 uyuşturucu hap, ruhsatsız 5 tabanca, 2 av tüfeği, 1 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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