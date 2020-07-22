Afyonkarahisar'da kepçelerin kaldıramadığı türbe, yol ortasında kaldı

MUHAMMED ASKERİ ŞİİRLERİNDE DİNİ VE AHLAKİ KONULARI İŞLEDİ

Afyonkarahisar'ın kültür hayatı bakımından önemli yere sahip olduğu o dönem Muhammed Askeri'nin bugünkü sağlık ocağının bulunduğu yerdeki Hisarardı Medresesi'nde müderrislik yapan önemli hoca ve şairlerden biri olduğu biliniyor. Muhammed Askeri, uzun yıllar Halveti şeyhi olarak görev yaptı. Mutasavvıf divan şairi olan Muhammed Askeri, 4 bin beyitlik divanında aruz ve hece ölçüleriyle yazdığı şiirlerde dini ve ahlaki konuları işledi. Bu arada ayetlerden ve hadislerden faydalanan Muhammed Askeri, 280 civarındaki beyitte 59 ayete yer verdi. Muhammed Askeri'nin divanının bir nüshası Afyonkarahisar'da, biri Konya'da ve üçüncüsü İstanbul Üniversitesi kitaplığında bulunuyor. Aslen Kütahya'nın Elmalı köyünden olan Gülaboğlu Muhammed Askeri'nin Afyonkarahisar'a 17. yüzyılda müderris olarak geldiği, ölümünün ardından bugün türbesinin olduğu yere gömüldüğüne inanılıyor. Bazı kaynaklarda ise mezarının Kütahya'da olduğu öne sürülüyor.