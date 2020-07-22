Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan Kurban Bayramı uyarısı | Bayramda kısıtlama olacak mı?
Kurban Bayramı yaklaşırken corona virüs ile ilgili uyarılar gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Covid-19 riskini azaltmak için Kurban Bayramı'nda "ziyaretten kaçınılması" çağrısında bulundu.
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Kurban Bayramı öncesi uyardı.
Korona virüsüsten korunmak için önemli tavsiyelerde bulunan Necmi İlhan, "Bayramda olabildiğince ziyaretten kaçınılmalı, online sistemlerden görüşülmesi tercih edilmeli" dedi.
"ZİYARETLER KISA OLMALI"
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Misafirliğe gidilmeden önce telefon açılmalı ve ona göre ziyaret planlanmalı. Ziyaretler kısa olmalı, ziyaret edilen evde 10-15 dakika kalınmalı, mesafe ve diğer kurallara uyulmalı" şeklinde konuştu.
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan "Ev müsaitse bahçe gibi açık alanlarda ya da balkonda olunmalı. İçeri girildiğinde eller yıkanmalı ya da dezenfekte edilmeli. Her misafir sonrası camları açarak 15 dakika ortamın havalanması sağlanmalı ve yeni misafir bu süreden sonra kabul edilmeli" önerisinde bulundu.
BAYRAMDA KISITLAMA OLACAK MI?
İlhan "Şu an bayram için Türkiye genelinde bir kısıtlama düşünülmüyor" dedi.
KURBAN KESİMLERİ İÇİN UYARI
Mustafa Necmi İlhan, "Kurban yerlerindeki en büyük risk, kesim için beklenen sıra. Kurban almaya gidildiğinde maske, mesafe ve hijyen kuralına uyarak ve el sıkma pazarlığı yapmayarak dolaşıldığında risk daha azalıyor. Burada da olabildiğince az zaman geçirilmeli, hızlı karar verilmeli" açıklamasını yaptı.