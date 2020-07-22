"ZİYARETLER KISA OLMALI"



Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Misafirliğe gidilmeden önce telefon açılmalı ve ona göre ziyaret planlanmalı. Ziyaretler kısa olmalı, ziyaret edilen evde 10-15 dakika kalınmalı, mesafe ve diğer kurallara uyulmalı" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan "Ev müsaitse bahçe gibi açık alanlarda ya da balkonda olunmalı. İçeri girildiğinde eller yıkanmalı ya da dezenfekte edilmeli. Her misafir sonrası camları açarak 15 dakika ortamın havalanması sağlanmalı ve yeni misafir bu süreden sonra kabul edilmeli" önerisinde bulundu.