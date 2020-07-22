22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Son dakika: Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu kazada yaralandı

Son dakika... 'nun içinde bulunduğu otomobil, 'da başka bir otomobille çarpıştı. Kazada, ile birlikte 6 kişi yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.07.2020 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020
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Son dakika: Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu kazada yaralandı

, sabah saatlerinde - karayolu üzerindeki Ballıca mevkisinde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen ve 'nun içinde bulunduğu 06 BH 8774 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 FZ 7350 plakalı otomobil Ankara yolu üzerinde çarpıştı.

Kazada, , şoförü ve koruması ile diğer araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vali Karaömeroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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