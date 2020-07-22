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Son dakika: Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 31 kaçak göçmen Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında kurtarıldı

Son dakika haberine göre; 'nin ilçesi açıklarında, Güvenliği tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 31 , Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.07.2020 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020
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Son dakika: Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 31 kaçak göçmen Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında kurtarıldı

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında bir kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 31 kaçak göçmeni kurtardı.

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılan kaçaklar, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

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