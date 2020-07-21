AÖL öğrenci girişi: 2020 AÖL giriş yerleri açıklandı mı? Açık lise sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?
AÖL sınav giriş yerleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. MEB'in yayımladığı takvime göre, 2020 açık lise sınavları bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Sınava sayılı günler kala binlerce öğrenci sınava girecekleri yer bilgisini araştırıyor. Peki, 2020 AÖL giriş yerleri açıklandı mı? Açık lise sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? İşte AÖL öğrenci girişi...
AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları 25-26 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Mezun olacak ya da kredisini yükseltmek isteyen öğrenciler sınava hazırlıklarını sürdürüyor. Sınav için zaman daralırken, öğrenciler sınava nerede gireceklerini araştırmaya başladılar. Peki, 020 AÖL giriş yerleri açıklandı mı? Açık lise sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? İşte son gelişmeler...
AÖL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
AÖL sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınava giriş yerleri açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak. Öğrenciler sınav giriş belgelerine AÖL'ün öğrenci girişi sayfası üzerinden erişebilecekler.
CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKAN ÖĞRENCİLERİN İÇİN AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 31 Temmuz 2020 tarihine kadar cezaevinden izinli çıkan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri 25-26 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak olan Açık Öğretim Lisesi 2.Dönem sınavına geçerli kimlik belgeleri yerine T.C. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ilgili Kurumlarınca verilen "izin belgesi" ile girebilecekler.
AÖL 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?
AÖL 2. dönem sınavları 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Sınav yapılması planlanan ülkelerde normalleşme sürecine kademeli olarak geçilmesine rağmen toplu etkinliklerin yapılmasının hâlâ birçok ülkede engellenmesi nedeniyle diğer ülkelerde 2.dönem sınavları yapılamayacak.
Bu ülkelerdeki öğrenciler istemeleri halinde Türkiye'de sınavlara katılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nda yapılan açıklamada, sınav yapılamayan ülkelerdeki öğrencilerin mağduriyetinin en kısa sürede giderileceği bildirildi.
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AAÖL 2. dönem sınav sonuçları Açık Öğretim Lisesi'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak. Sonuçların açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.
AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilmektedir.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?
Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.
a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,
b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,
c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,
ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,
d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.
Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?
* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,
* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri,
* Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.
Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.