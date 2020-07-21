Osmanlı döneminde yapılan tarihi köprü yeniden ayağa kaldırılacak

BÖLGENİN TEK TARİHİ YERİ

Köprünün tamamlanmasının ardından turizme açmayı hedeflediklerini belirten Dereağzı Mahalle Muhtarı Celal Menderes, "Burası Osmanlı Dönemi'nde yapılmış çok eski ve tarihi bir köprüdür. Bu köprünün özelliği eski Aydın-İzmir karayolu olarak kullanılan yolun üzerinde olmasıdır. Kurtuluş Savaşı döneminde Yunan askerleri bu yolu kullanmış. Savaş sırasında büyük zarar görmüş. Bunun yanında köprü çevresinde definecilerde kazı yaparak, büyük zararlar verdi. Köprü şu an harap bir hale geldi. Ben de buranın yeniden ayağı kaldırılması için 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na dilekçe verdim. Verdiğimiz dilekçe üzerine Karayolları ve Turizm Bakanlığı arasında yapılan protokolle köprüde çalışmalar başladı.

Yapılan çalışmalarda 4 yıl içerisinde eski haline getirilerek, faaliyete geçecek. Mahallemizde turizm amaçlı bu köprü ve bir de ballı kaya dediğimiz yer var. Köprüdeki çalışmalar bittikten sonra burayı turizme açmayı düşünüyoruz" dedi.