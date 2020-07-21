Antalya'da daireden kötü kokular geldi! Acı gerçek ortaya çıktı

Olay, Side Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daireden kötü bir kokunun yayıldığını fark eden site sakinleri, kokunun zemin kattan geldiğini tespit ederek ev sahibine haber verdi.

HAYATA VEDA ETTİ

Zemin katın balkonundan içeriye giren ev sahibi, kiracısı Yılmaz Türkoğlu'nu (54) yerde hareketsiz buldu. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Side Jandarma Karakolu ve sağlık ekipleri, Türkoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

OTOPSİ YAPILACAK

Türkoğlu'nun cenazesi, Cumhuriyet Savcısı, adli tabip ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

CESEDİN ÇÜRÜMEYE BAŞLAMASIYLA

Yılmaz Türkoğlu'nun ölümünün üzerinden en az 5-6 gün geçtiği, cesedin çürümeye başlaması nedeniyle etrafa kötü bir koku yaydığı bildirildi. Yılmaz Türkoğlu'nun 2 yıldır sitedeki dairede kiracı olarak oturduğu, Side'de bir tur şirketinde çalıştığı ve yalnız yaşadığı öğrenildi.