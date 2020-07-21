21 Temmuz 2020, Salı
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Gaziantep'te metruk binada yangın

'te, 4 katlı metruk binanın çatısında çıkan itfaiyenin bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.07.2020
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Gaziantep'te metruk binada yangın

Karagöz Caddesi Çukur Mahallesi'ndeki 4 katlı metruk binanın çatı katında, saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları görenler, itfaiyeye haber verdi.

EKİPLER SÖNDÜRDÜ

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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