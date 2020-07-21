Gaziantep'te metruk binada yangın
Gaziantep'te, 4 katlı metruk binanın çatısında çıkan yangın itfaiyenin bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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Karagöz Caddesi Çukur Mahallesi'ndeki 4 katlı metruk binanın çatı katında, saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları görenler, itfaiyeye haber verdi.
EKİPLER SÖNDÜRDÜ
İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.