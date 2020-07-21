İçişleri Bakanlığından 81 ile genelge! Ülke genelinde koronavirüs denetimi yapılacak

TÜM ÜLKEDE DENETİM YAPILACAK

Daha önce illere gönderilen genelgelerle her bir işyeri/faaliyet alanı için alınması gereken önlemler belirlediği hatırlatılan genelgede; ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, berber/kuaför/güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park/piknik alanları vb. yerler, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark ve tematik parklarda, valilerin yönetim ve koordinasyonunda tüm illerde 22 Temmuz Çarşamba günü denetimler gerçekleştirilecek.