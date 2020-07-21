Son dakika: İlk Kurban Bayramı yasağı o ilimizde duyuruldu! Vali açıkladı

Vali Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de korona virüs vakasının görüldüğü 11 Mart itibariyle değişik tedbirler alındığını, Karabük'ün Ramazan Bayramı'na kadar salgınla mücadelede en başarılı illerden bir tanesi olduğunu söyledi.

O dönemde şehre giriş çıkışların yasaklandığını hatırlatan Vali Gürel, "O zamanki rakamlarla söyleyeceksek 180 vaka ile kapatmıştık. 1 Haziran itibariyle oradaki sınırların açılması, giriş çıkışların olması, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ve 20 yaş altı çocuklarımızın sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ve kontrollü sosyal hayat dönemine geçme ile beraber elimizde bir kısım vakalar yeniden görülmeye başladı.

İlimizde mayıs ayı içerisinde çok fazla vakaya rastlamamıştık. Daha sonraki süreçte vaka sayıları çok hızlı bir şekilde arttı. Bunların tamamının dış kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz" dedi.