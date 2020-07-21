Afyonkarahisar'da kafede fuhuş pazarlığı yapan kişiler gözaltına alındı
Afyonkarahisar'da polisin yaptığı operasyonla, bir kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanırken biri ise serbest bırakıldı.
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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri bir kafede fuhuş pazarlığı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 1'i kadın 2 kişi fuhuş pazarlığı yaptıkları sırada yakalanarak gözaltına alındı.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şahıslardan biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken biri ise serbest bırakıldı.