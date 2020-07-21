Trabzon’da liseli kız öğrenciler, insansız su altı aracı tasarlıyor

"KENDİ BAŞLARINA YAPTILAR"

KTÜ Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisi Kaan Öztürk, birçok üniversite ekibinin yapamadığı işi yaptıklarını ve iyi bir iş çıkarttıklarını söyledi. Öztürk, "Burada gençlerimize su altı robotu nasıl yapılır diye öğretiyoruz. Buradaki arkadaşlarımız Trabzon'da bir imam hatip lisesi son sınıf öğrencileri. Birçok ekiple birlikte çalıştık fakat bu arkadaşlarımız en yoğun çalışanlar. Bu ekip diğer gençlere örnek oluyor. Gelecekte büyük bir potansiyeli olan bir işe başlamış oldular. TEKNOFEST'e birlikte hazırlanıyoruz. Aracın şasesini, iticilerini ve kumandasını bitirmek üzereler. Birçok üniversite ekibinin yapamadığı işi kendi başlarına yaptılar ve gayet iyi bir iş çıkardılar. Yaklaşık 1 ay içerisinde aracı tamamlayıp suya atmayı planlıyoruz. Ondan sonra da yarışmaya gideceğiz. Selçuk Bayraktar'ın attığı tweet arkadaşlara motivasyon oldu" dedi.