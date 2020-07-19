19 Temmuz 2020, Pazar
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Yavru buzağıya hayat öpücüğü! O anlar kamerada

'ın Damal ilçesinde baygın doğan , veteriner hekimin suni teneffüs yapmasıyla yeniden hayata döndü. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.07.2020
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Yavru buzağıya hayat öpücüğü! O anlar kamerada

Damal'ın Eskikılıç köyü yaylasında sahibinin uğraşlarına rağmen doğum yapmakta zorlanan inek için veteriner hekim Başar Çamlıyurt bölgeye geldi.

Yavru buzağıya hayat öpücüğü! O anlar kamerada

Doğumu gerçekleştiren Çamlıyurt buzağının baygın olduğunu fark etti.

Yavru buzağıya hayat öpücüğü! O anlar kamerada

Buzağıyı hemen arka ayaklarından yukarı kaldıran Çamlıyurt bir süre suni teneffüs yaptı.

Yavru buzağıya hayat öpücüğü! O anlar kamerada

Yavru buzağı, nefes almaya başladı.

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Yavru buzağıya hayat öpücüğü! O anlar kamerada

Bir süre sonra ayağa kalkan yavru buzağı annesini emerek beslenmeye başladı.

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Yavru buzağıya hayat öpücüğü! O anlar kamerada

Buzağının doğumuna son anda yetiştiklerini ve nefes vererek yeniden hayata dönmesini sağladıklarını söyleyen veteriner hekim Çamlıyurt, "Damal'ın Eskikılıç köyü yaylasında doğumuna müdahale ettiğimiz buzağı, vatandaşların uğraşıyla dünyaya geliyordu. Biz de son anda yetişebildik. Buzağıyı doğurttuk, daha sonra baygın olduğunu görünce, o an kısa süre içerisinde oksijen alamasına ihtiyaç vardı. Biz de nefesle birlikte oksijen verdik. Buzağının hayata dönmesi hem yetiştiriciyi, hem de bizi mutlu etti. Yetiştirici açısından baktığımızda bir yıllık emeği olarak düşünüyoruz. Bu durum bizi de mesleki olarak mutlu ediyor" dedi.

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