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“Namusuma yan baktın” tekme tokat saldırdılar! Eşi araya girdi

Son dakika haberi... 'da sokakta bekleyen bir kişi, otomobilden inen 4 kişi tarafından "Namusuma yan baktın" iddiasıyla feci şekilde dövüldü. Eşini darp edilmekten kurtarmaya , tüm çabalarına rağmen başarılı olamadı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.07.2020 Güncelleme Tarihi: 19.07.2020
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“Namusuma yan baktın” diyerek tekme tokat saldırdılar! Eşi araya girdi

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Karaçayır Mahallesi Hitit Sokak'ta meydana geldi.

“Namusuma yan baktın” diyerek tekme tokat saldırdılar! Eşi araya girdi

Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs ile eşi sokakta bekledikleri sırada olay yerine gelen otomobilden inen bir kişi, "Namusuma yan baktın. Milletin namusuna neden sarkıyorsun" diyerek kaldırımda bekleyen adama saldırdı.

“Namusuma yan baktın” diyerek tekme tokat saldırdılar! Eşi araya girdi

Aldığı darbelerle yere düşen adam kaçmaya çalıştığı sırada araçtan inen 3 kişi daha şahsı darp etmeye başladı.

“Namusuma yan baktın” diyerek tekme tokat saldırdılar! Eşi araya girdi

Eşini darp edilmekten kurtarmaya çalışan kadın, tüm çabalarına rağmen başarılı olamadı.

“Namusuma yan baktın” diyerek tekme tokat saldırdılar! Eşi araya girdi

4 kişi tarafından feci şekilde dövülen şahıs, olay yerindeki bir iş yerine sığınarak kurtulabildi.

“Namusuma yan baktın” diyerek tekme tokat saldırdılar! Eşi araya girdi

Vatandaşı darp eden 4 kişi olay yerine geldikleri otomobille kaçarken, darp edilen şahsın şikayetçi olmadığı öğrenildi.

“Namusuma yan baktın” diyerek tekme tokat saldırdılar! Eşi araya girdi

İsmi öğrenilemeyen vatandaşın 4 kişi tarafından feci şekilde darp edilmesi olay yerindeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.

“Namusuma yan baktın” diyerek tekme tokat saldırdılar! Eşi araya girdi

İşte o görüntüler...

“Namusuma yan baktın” diyerek tekme tokat saldırdılar! Eşi araya girdi

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“Namusuma yan baktın” diyerek tekme tokat saldırdılar! Eşi araya girdi

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“Namusuma yan baktın” diyerek tekme tokat saldırdılar! Eşi araya girdi

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

“Namusuma yan baktın” diyerek tekme tokat saldırdılar! Eşi araya girdi

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

“Namusuma yan baktın” diyerek tekme tokat saldırdılar! Eşi araya girdi

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

“Namusuma yan baktın” diyerek tekme tokat saldırdılar! Eşi araya girdi

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

“Namusuma yan baktın” diyerek tekme tokat saldırdılar! Eşi araya girdi

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