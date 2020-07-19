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Belediye otobüsünü gelin aracı yaptılar

bağlı 'ta belediye otobüsü şoförlüğü yapan çift, nikaha süsledikleri otobüsle gitti. Otobüsü nikah salonuna kadar kullanan gelin , "Gelin arabası için çok büyük bir hayalim vardı. Gerçek oldu" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.07.2020
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Belediye otobüsünü gelin aracı yaptılar

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı BURULAŞ'ta belediye otobüsü şoförlüğü yapan çift, gelin arabası olarak belediye otobüsünü kullandı.

Belediye otobüsünü gelin aracı yaptılar

Evlilik kararı alan belediye otobüsü şoförleri Erdal Acar ve Ayşen Korkmaz, her gün mesai verdikleri otobüsü gelin arabası yapmak için BURULAŞ yöneticilerine başvurdu.

Belediye otobüsünü gelin aracı yaptılar

Olumlu yanıt alan çift, belediyeye ait otobüsü süsleyerek gelin arabası yaptı.

Belediye otobüsünü gelin aracı yaptılar

Merkez Osmangazi Mahallesi'ndeki evinin önünde getirilen otobüsün şoför mahalline geçen Ayşen Korkmaz, konvoy eşliğinde nikah salonuna kadar aracı kullandı.

Belediye otobüsünü gelin aracı yaptılar

Merinos Nikah Dairesinde "evet" diyen Acar ve Korkmaz çifti, hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Belediye otobüsünü gelin aracı yaptılar

"HEP HAYALİNİ KURUYORDUM, GERÇEK OLDU"

Gelin Korkmaz, yaklaşık 2,5 yıldır belediyede otobüs şoförlüğü yaptığını belirtti.

Belediye otobüsünü gelin aracı yaptılar

Erdal Acar'la iş arkadaşı olduklarını vurgulayan Korkmaz, şunları söyledi:

"Çok şükür olmak istediğimiz yerdeyiz. Gelin arabası için çok büyük bir hayalim vardı. Hep hayalini kuruyordum, gerçek oldu. Genel Müdürümüz Mehmet Kürşat Çapar, sağ olsun bizi geri çevirmedi, bize bir belediye otobüsü tahsis etti. Allah razı olsun ondan, sayesinde bir ilki gerçekleştirdik. Çok mutluyum, şu an 43/D hattındayım. İznimiz bitince işimize devam edeceğiz Allah'ın izniyle."

Belediye otobüsünü gelin aracı yaptılar

Korkmaz, kadın olduğu için otobüse binen yolcuların başta korktuğunu anlatarak, "Sonra teşekkür ederek iniyorlar. Benim yolcularım, benim canlarım. Gelinliğimi ona göre tasarladık, düz ayakkabı da aldım konvoyda otobüsü kullanmak için." diye konuştu.

Belediye otobüsünü gelin aracı yaptılar

Erdal Acar da yaklaşık 1,5 yıl önce işe başladığında Korkmaz'la tanıştığını anlatarak, "Evlenmeye karar verdik. Bir değişiklik olsun istedik ve otobüs rica ettik şirketimizden. Sağ olsunlar onlar da gönderdi. Ayşen kullandı konvoyda. Kadın şoför veya erkek şoför diye bir şey yok, herkes diğerinin mesleğine sahip çıkmalı. Hem Ayşen, çoğu kaptan arkadaştan çok daha iyi kullanıyor otobüsü." ifadelerini kullandı.

Belediye otobüsünü gelin aracı yaptılar

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Belediye otobüsünü gelin aracı yaptılar

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