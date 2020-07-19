Belediye otobüsünü gelin aracı yaptılar

Erdal Acar'la iş arkadaşı olduklarını vurgulayan Korkmaz, şunları söyledi:

"Çok şükür olmak istediğimiz yerdeyiz. Gelin arabası için çok büyük bir hayalim vardı. Hep hayalini kuruyordum, gerçek oldu. Genel Müdürümüz Mehmet Kürşat Çapar, sağ olsun bizi geri çevirmedi, bize bir belediye otobüsü tahsis etti. Allah razı olsun ondan, sayesinde bir ilki gerçekleştirdik. Çok mutluyum, şu an 43/D hattındayım. İznimiz bitince işimize devam edeceğiz Allah'ın izniyle."