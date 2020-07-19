Meteoroloji şiddetle uyardı! Sağanak geliyor...

Bazı il merkezlerinde bu hafta görülecek olan en yüksek sıcaklık değerlerinin şu şekilde olması bekleniyor:

"Ankara, Konya ve Amasya 37, İstanbul ve Samsun 30, İzmir ve Eskişehir 34, Antalya 32, Adana 33, Kayseri 38, Sivas 36, Elazığ ve Gaziantep 40, Şanlıurfa 44 ve Bingöl 39 derece"

Güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.