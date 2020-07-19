Diyarbakır'da kardeşlerin 'ev yapma' kavgasında kan aktı! Anne öldü 3 kişi yaralı

Tartışmanın büyümesiyle Mahmut Karaaslan ve ikinci eşinden olan isimleri öğrenilemeyen 2 oğlu ile Hamdiye Şık ve çocukları ve gelini kavga çıktı. Eski eş ve üvey kardeşlerin kavgasında Hamdiye Şık, oğulları Kadir, Mehmet ve gelini Bahar Karaaslan yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.