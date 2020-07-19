Fethiye'de deniz çöplüğe döndü CHP’li belediye seyirci kaldı

Körfez kirliliği yaz aylarıyla beraber artan sıcaklık ve kirlilik artışına paralel olarak, Muğla'nın ve bölgenin turizm geleceği ve yöre halkının sağlığı için büyük risk oluşturuyor. Kamuoyunda oluşan tepkiler sonucu, çözüm bulunabilmesi için yerel yöneticiler başta olmak üzere üst düzey yetkililer onlarca defa yerinde incelemelerde bulundu.

Tarım, sulama ve dolayısıyla drenaj sularının oldukça kısıtlı olduğu Fethiye Körfezi'ni besleyen havzada oluşan kirlilik kaynağı, tarımsal faaliyetler, arıtma tesisinin yetersizliği ve üst havzalardan sediment taşınımın önlenmesi dahil bir çok temelde tartışıldı.

Son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "250 milyon lira bedelli bir proje hazırladıklarını belirtti. Fethiye Belediye Başkan adayı Alim Karaca ise Körfez 125 milyon Liralık bir yatırımla dış krediyle ve hibe ile sorunu çözeceklerini ifade etti.