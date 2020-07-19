Kazada yaralanan çocuğun yürek dağlayan sorusu: Ayağımı kesecekler mi?

Görgü tanığı Ali Uçar, motosikletin kendi güzergahından gittiğini belirterek, "Otomobil sürücüsü frene bile basmadı. Ayrıca 'dur' levhası vardı, durmadı. Bu kavşakta haftada 3-4 kez kaza oluyor" dedi. Ayhan Aygün ise kavşakta çok kaza olduğunu ifade ederek, "Buraya ışık konulması gerekiyor. Sürekli kaza oluyor" diye konuştu. Otomobil sürücüsü Elif Y. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA