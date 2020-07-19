İstanbul Kâğıthane'de boşanma aşamasında olduğu eşiyle konuşmak için kayınpederinin evine gelen Mesut Toptaş, çıkan tartışma sonucu kayınpederi tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Olay, geçtiğimiz aylarda İstanbul Kağıthane'de meydana geldi. Mesut Toptaş, boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmak için kayınpederi Cemil M.'nin evinin önüne geldi. iddiaya göre 'Sizi öldüreceğim' şeklinde tehditler savuran Mesut Toptaş ile kayınpederi Cemil M., tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cemil M., üzerinde bulundurduğu silah ile damadına 5 el ateş etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Mesut Toptaş, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, olayı gerçekleştiren Cemil M. korkuya kapılarak kayıplara karıştı. Sağlık güçlerine haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri müdahalede bulunduğu Mesut Toptaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cemil M., bir süre sonra karakola giderek teslim oldu.

AKRABALARIYLA BİRLİKTE DAMADINI BEKLEMİŞ

Emniyette verdiği ifadenin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Cemil M., tutuklanarak cezaevine gönderilirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında olayın yaşandığı yerde buluna kameraları inceleme altına alarak, Cemil M.,'nin damadı ile konuştuğu sırada pijamasının içerisinde silah sakladığını, yine Cemil M.'nin akrabaları olan Cem M., Mehmet B. ve Şahin M.'nin de yanlarında bulunduğu tespit edildi.

YERE YIĞILINCA TEKMELEMEYE BAŞLADILAR

Tartışmanın büyümesi üzerine Cemil M., belinde sakladığı silahı çıkararak kaçmaya çalışan damadına 5 el ateş etti. Mesut Toptaş aldığı kurşun darbeleri üzerine yere yığılırken kendisini kovalamaya başlayan Şahin M., Cem M., ve Mehmet B.'nin kendisini tekmelediği tespit edildi. Savcılık kamera kayıtlarının devamında kayınpeder Cemil M.'nin olay yerinden kaçtığını diğer akrabaların ise maktulün başında beklemeye başladığını belirledi.

MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda 4 şüpheli hakkında Mesut Topbaş'a karşı 'Kasten Öldürme' suçunu işlediği gerekçesiyle iddianame düzenledi. 4 şüpheli hakkında müebbet hapis cezası istenirken şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karısına çıkacak.



(Atakan IRMAK / SABAH ÖZEL İSTİHBARAT