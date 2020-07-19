Depoya ok gibi saplandı! Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı

"50 LİTRE MAZOTUM YOLA DÖKÜLDÜ"

Otomobilinin deposunu yeni doldurduğunu belirten Caner Taşkın, "Işıkta bekliyorduk, yeşil ışık yandı. Hareket ettik, önümdeki araç geçti. O geçtikten sonra mangal yerinden çıktı benim depoya ok gibi saplandı. Depoyu yeni doldurmuştum, yaklaşık 50 litre mazot yola döküldü. Burada bir aydır çalışma var. Mazgalın etrafı kapatılmamış. Kapatılmayınca da her geçen araç yerinden oynatmış ve sonuç ortada. Mazot nedeniyle kayganlaşan yolda birkaç kişi düştü ama çok şükür yaralanan olmadı" dedi.