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Depoya ok gibi saplandı! Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı

'ta yerinden çıkan mazgal demiri seyir halindeki otomobilin yakıt deposunu patlattı. Depodan dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda, bir motosiklet sürücüsü ve üç yaya kayarak yere düşerken olayda şans eseri yaralanan olmadı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.07.2020
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Depoya ok gibi saplandı! Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı

Olay, Barbaros Bulvarı'nda dün öğle saatlerinde yaşandı.

Depoya ok gibi saplandı! Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı

Zincirlikuyu istikametine seyir halinde olan Caner Taşkın'ın kullandığı otomobilin yakıt deposuna yerinden çıkan mazgal demiri saplandı.

Depoya ok gibi saplandı! Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı

Yakıt deposu patlarken yola dökülen mazot nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Kayganlaşan yolda bir motosiklet sürücüsü ve üç yayanın yere düşmesinin ardından trafik polisleri ve belediye ekipleri çalışma başlattı.

Depoya ok gibi saplandı! Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı

YAŞANAN DÜŞME ANLARI KAMERAYA YANSIDI
Trafik polisleri, kayganlaşan yolda daha fazla kaza yaşanmaması için sürücülere ve yayalara yavaş geçmeleri konusunda uyarıda bulundu. Kimi sürücü ve yayaların uyarıları dikkate almaması nedeniyle yaşanan düşme anları da kameraya yansıdı.

Depoya ok gibi saplandı! Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı

"50 LİTRE MAZOTUM YOLA DÖKÜLDÜ"
Otomobilinin deposunu yeni doldurduğunu belirten Caner Taşkın, "Işıkta bekliyorduk, yeşil ışık yandı. Hareket ettik, önümdeki araç geçti. O geçtikten sonra mangal yerinden çıktı benim depoya ok gibi saplandı. Depoyu yeni doldurmuştum, yaklaşık 50 litre mazot yola döküldü. Burada bir aydır çalışma var. Mazgalın etrafı kapatılmamış. Kapatılmayınca da her geçen araç yerinden oynatmış ve sonuç ortada. Mazot nedeniyle kayganlaşan yolda birkaç kişi düştü ama çok şükür yaralanan olmadı" dedi.

Depoya ok gibi saplandı! Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı

KUMLAMA ÇALIŞMASI YAPILDI
Mazotun dökülmesiyle kayganlaşan yolda yapılan kumlama çalışması nedeniyle Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu istikameti bir süre trafiğe kapandı.

Depoya ok gibi saplandı! Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı

Çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Depoya ok gibi saplandı! Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı

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Depoya ok gibi saplandı! Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı

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Depoya ok gibi saplandı! Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı

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