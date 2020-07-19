19 Temmuz 2020, Pazar
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Diyarbakır'da ambulansa silahla ateş eden zanlı tutuklandı

’ın ilçesinde, doğum vakası üzerine 'ne giden ambulansa kurşun yağdıran zanlı yakalandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.07.2020
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Diyarbakır'da ambulansa silahla ateş eden zanlı tutuklandı

Olay, 12 Temmuz'da gece saatlerinde Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde meydana gelmişti.

Doğum vakası anonsu ile mahalleye giden 21 BC 259 plakalı ambulans yolda ilerlerken R.T. tarafından kurşun yağmuruna tutuldu Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, ambulansa 8 kurşun isabet etti.
Olayın ardından saldırgan R.T., güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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