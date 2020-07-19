Son dakika: Köpekler koronavirüse (Covid-19) hazırlanıyor! 3 hafta sonra devreye girecek

Umut Akdemir isimli Türk vatandaşı ise, projeye ilişkin olarak "Köpekler zaten birçok noktada kullanılıyor. Uyuşturucu bulmada; mesela Türkiye'de gördük depremlerde insanları çıkarıyorlar. Yani güzel bir uygulama bence. Böyle köpeği olan biri olarak sevindim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA