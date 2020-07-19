19 Temmuz 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Köpekler koronavirüse (Covid-19) hazırlanıyor! 3 hafta sonra devreye girecek

Son dakika: Köpekler koronavirüse (Covid-19) hazırlanıyor! 3 hafta sonra devreye girecek

dakika haberi... Alman ordusu yeni tip koronavirüs (Covid-19) enfeksiyonu olan insanları tespit etmek için köpekleri eğitmeye başladı. Projenin test aşamasının tamamlanmasına az bir süre kaldığı ve 3 hafta sonra uygulamaya başlanacağı ifade edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.07.2020
ABONE OL
Son dakika: Köpekler koronavirüse Covid-19 hazırlanıyor! 3 hafta sonra devreye girecek

Almanya silahlı kuvvetleri Hannover Üniversitesi Veteriner Fakültesi (TiHo) ve Ulmen Vulkaneifel'deki eğitim merkezinde yürütülen ortak projeyle virüs taşıyan insanları tespit etmeleri için köpeklere eğitim verilmeye başlandı.

Son dakika: Köpekler koronavirüse Covid-19 hazırlanıyor! 3 hafta sonra devreye girecek

Silahlı kuvvetlerinden yapılan açıklamada, köpeklerin uyuşturucu ve kokunun moleküller bileşiminden hastalıkları algılayabilme yeteneklerinden yola çıkılarak projeye başlandığı ifade edildi.

Son dakika: Köpekler koronavirüse Covid-19 hazırlanıyor! 3 hafta sonra devreye girecek

ÜÇ HAFTA SONRA DEVREYE GİRECEK

Hannover Askeri merkezinden edinilen bilgiye göre çalışmanın ilerki haftalarda sonuca varılmasının beklendiği bildirildi. Köpeklerin kanser, şeker, prostat gibi hastaların bulunmasında da kullanıldığı ifade edilerek henüz laboratuvar aşamasında olan çalışmanın iki üç hafta sonra test uygulamasına geçileceğini tahmin ettiklerini belirtti.

Son dakika: Köpekler koronavirüse Covid-19 hazırlanıyor! 3 hafta sonra devreye girecek

BAŞARI ORANI YÜZDE 80

Orduda görevli 10 köpek üzerinde yapılan deney ve araştırmalarda şu ana kadar koronavirüs taşıyanların tespitinde yüzde 80 başarı kaydedildiği de açıklandı. Öte yandan Hannover Üniversitesi'nden Paula Jendrny Alman basınına yaptığı açıklamada, köpeklerin, kişilerden alınan tükürük örneklerine tepki göstererek tespit edeceklerini belirtti.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Son dakika: Köpekler koronavirüse Covid-19 hazırlanıyor! 3 hafta sonra devreye girecek

Umut Akdemir isimli Türk vatandaşı ise, projeye ilişkin olarak "Köpekler zaten birçok noktada kullanılıyor. Uyuşturucu bulmada; mesela Türkiye'de gördük depremlerde insanları çıkarıyorlar. Yani güzel bir uygulama bence. Böyle köpeği olan biri olarak sevindim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA